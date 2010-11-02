RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3066306730683069

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 399
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
110
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 399
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 07:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

Support BForward
чи є можливість встановити (зменшити стандартні) ліміти за операціями видачі готівки та покупки (не інтернет покупки) для картки “депозитка” на постійній основі? Якщо так, то як це зробити?
casper12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 715
З нами з: 24.12.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3066306730683069
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
OTP Bank 1 ... 532, 533, 534
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5338 1287555
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 07:52
Кочевник
Альфа-Банк 1 ... 5619, 5620, 5621
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
56205 7223318
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 06:32
casper12
Банк Глобус 1 ... 331, 332, 333
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3328 453923
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 тра, 2018 22:04
Оранжевый-хит сезона

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
OTP Bank (5339)
14.05.2018 08:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.