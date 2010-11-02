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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 тра, 2018 07:48
Support BForward
чи є можливість встановити (зменшити стандартні) ліміти за операціями видачі готівки та покупки (не інтернет покупки) для картки “депозитка” на постійній основі? Якщо так, то як це зробити?
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casper12
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