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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3066306730683069

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 399
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
110
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 399
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 07:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

Support BForward
чи є можливість встановити (зменшити стандартні) ліміти за операціями видачі готівки та покупки (не інтернет покупки) для картки “депозитка” на постійній основі? Якщо так, то як це зробити?
casper12
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:06

  casper12 написав:Support BForward
чи є можливість встановити (зменшити стандартні) ліміти за операціями видачі готівки та покупки (не інтернет покупки) для картки “депозитка” на постійній основі? Якщо так, то як це зробити?


Добрий день, casper12!
Змінити ліміт можна тільки по операціям розрахунку карткою в Інтернеті.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:58

Support BForward, ішші запитання ігнорите? :oops:
Квесторе_поверніться
 
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