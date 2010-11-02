Support BForward
чи є можливість встановити (зменшити стандартні) ліміти за операціями видачі готівки та покупки (не інтернет покупки) для картки “депозитка” на постійній основі? Якщо так, то як це зробити?
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Додано: Пон 14 тра, 2018 07:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
Support BForward
чи є можливість встановити (зменшити стандартні) ліміти за операціями видачі готівки та покупки (не інтернет покупки) для картки “депозитка” на постійній основі? Якщо так, то як це зробити?
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:06
Добрий день, casper12!
Змінити ліміт можна тільки по операціям розрахунку карткою в Інтернеті.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Пон 14 тра, 2018 13:48
Support BForward, з цієї інфо виглядає що в банці змінився шановний Представник.
Віра Тарасенко заступила на пост. Ні?
Не на всі запитання будуть відповіді тепер...мабуть.
Додано: Пон 14 тра, 2018 14:17
Квесторе_поверніться, добрий день!
Віра Тарасенко працює, як і раніше. Офіційний представник також не змінився.
Я намагаюсь відповідати на всі запитання. Продублюйте, будь ласка, Ваше.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Пон 14 тра, 2018 14:28
Квесторе_поверніться, самі тарифи не змінюються. Для більш чіткого розуміння додані уточнення по понадлімітної заборгованості - додано:
1. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму понадлімітної заборгованості: (а саме, фраза у т.ч. на суму понадлімітної заборгованості);
2.Платіж за Основним боргом - від суми Основного боргу, який наявний у клієнта на Розрахункову дату (за винятком строкової понадлімітної заборгованості), (а саме, фраза (за винятком строкової понадлімітної заборгованості)).
3. Примітка: 1 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток ПАТ «БАНК ФОРВАРД» .
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Пон 14 тра, 2018 14:40
Жаль, что не все ваши колеги столь "оперативны" - 7 месяцев ожидания ответа прошло:
viewtopic.php?p=4192447#p4192447
viewtopic.php?p=4201361#p4201361
За это время остался конечно чисто спортивный интерес и очень сомневаюсь, что ваши коллеги захотят что-то вспомнить и ответить
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