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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3066306730683069

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 399
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
110
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 399
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 07:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

Support BForward
чи є можливість встановити (зменшити стандартні) ліміти за операціями видачі готівки та покупки (не інтернет покупки) для картки “депозитка” на постійній основі? Якщо так, то як це зробити?
casper12
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:06

  casper12 написав:Support BForward
чи є можливість встановити (зменшити стандартні) ліміти за операціями видачі готівки та покупки (не інтернет покупки) для картки “депозитка” на постійній основі? Якщо так, то як це зробити?


Добрий день, casper12!
Змінити ліміт можна тільки по операціям розрахунку карткою в Інтернеті.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:58

Support BForward, ішші запитання ігнорите? :oops:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 13:48

Support BForward, з цієї інфо виглядає що в банці змінився шановний Представник.
Віра Тарасенко заступила на пост. Ні?
http://www.forward-bank.com/press-cente ... -na-lipen/
Не на всі запитання будуть відповіді тепер...мабуть. :(
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 14:17

  Квесторе_поверніться написав:Support BForward, з цієї інфо виглядає що в банці змінився шановний Представник.
Віра Тарасенко заступила на пост. Ні?
http://www.forward-bank.com/press-cente ... -na-lipen/
Не на всі запитання будуть відповіді тепер...мабуть. :(


Квесторе_поверніться, добрий день!
Віра Тарасенко працює, як і раніше. Офіційний представник також не змінився.
Я намагаюсь відповідати на всі запитання. Продублюйте, будь ласка, Ваше.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 14:28

  Квесторе_поверніться написав:Support BForward, тут
http://www.forward-bank.com/press-cente ... -kartkam4/
є текст
_______________
з 07 червня 2018 р. набувають чинності зміни до всіх Тарифів за картковими продуктами, а саме назви таирфів будуть викладені у наступній редакції:

Плата за обслуговування:


картки, стягується щорічно


Рахунку, стягується щомісячно


Кредитної заборгованості, стягується щомісячно1


Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму понадлімітної заборгованості:


протягом пільгового періоду


після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільговий період не поширюється


Мінімальний платіж:


Платіж за Основним боргом

0,5% від суми Основного боргу, який наявний у клієнта на Розрахункову дату (за винятком строкової понадлімітної заборгованості)
________
Запитання. В чому ж зміни полягають?


Квесторе_поверніться, самі тарифи не змінюються. Для більш чіткого розуміння додані уточнення по понадлімітної заборгованості - додано:
1. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму понадлімітної заборгованості: (а саме, фраза у т.ч. на суму понадлімітної заборгованості);
2.Платіж за Основним боргом - від суми Основного боргу, який наявний у клієнта на Розрахункову дату (за винятком строкової понадлімітної заборгованості), (а саме, фраза (за винятком строкової понадлімітної заборгованості)).
3. Примітка: 1 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток ПАТ «БАНК ФОРВАРД» .
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 14:40

  Support BForward написав:Я намагаюсь відповідати на всі запитання.

Жаль, что не все ваши колеги столь "оперативны" - 7 месяцев ожидания ответа прошло:
viewtopic.php?p=4192447#p4192447
viewtopic.php?p=4201361#p4201361

За это время остался конечно чисто спортивный интерес и очень сомневаюсь, что ваши коллеги захотят что-то вспомнить и ответить :?
Vorlon
 
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