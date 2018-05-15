greenozon написав:і ще більше гривні зайде ібо -
http://prntscr.com/ji6z96
максимум 16% на полгода и тока для новых клиентов, а для нормальных ваще пыль
ничего вкусного
поэтому если и зайдут, то совсем немного
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 18:15
максимум 16% на полгода и тока для новых клиентов, а для нормальных ваще пыль
ничего вкусного
поэтому если и зайдут, то совсем немного
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
Додано: Вів 15 тра, 2018 18:26
Фонд потрібно класти?
Забагато буде. Ні?
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