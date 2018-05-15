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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3067306830693070

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 399
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
110
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 399
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:15

  greenozon написав:і ще більше гривні зайде ібо - http://prntscr.com/ji6z96

максимум 16% на полгода и тока для новых клиентов, а для нормальных ваще пыль :(
ничего вкусного
поэтому если и зайдут, то совсем немного
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:26

  greenozon написав:і ще більше гривні зайде ібо - http://prntscr.com/ji6z96

Фонд потрібно класти?
Забагато буде. Ні?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24523
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 05:28

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:і ще більше гривні зайде ібо - http://prntscr.com/ji6z96

Фонд потрібно класти?
Забагато буде. Ні?

Як подивитись... :)
Якщо ТА, то максимум, що втратиш, відсотки які будуть нараховані після останньої виплати. Виплата відсотків в Форварді щомісячна.
anikola13
 
Повідомлень: 420
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  #<1 ... 3067306830693070
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