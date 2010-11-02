greenozon написав:і ще більше гривні зайде ібо -
http://prntscr.com/ji6z96
максимум 16% на полгода и тока для новых клиентов, а для нормальных ваще пыль
ничего вкусного
поэтому если и зайдут, то совсем немного
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 18:15
максимум 16% на полгода и тока для новых клиентов, а для нормальных ваще пыль
ничего вкусного
поэтому если и зайдут, то совсем немного
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
Додано: Вів 15 тра, 2018 18:26
Фонд потрібно класти?
Забагато буде. Ні?
Додано: Сер 16 тра, 2018 05:28
Як подивитись...
Якщо ТА, то максимум, що втратиш, відсотки які будуть нараховані після останньої виплати. Виплата відсотків в Форварді щомісячна.
Додано: Сер 16 тра, 2018 17:13
В банки по грн зараз найвигідніше
1.На рік під 18,3% -відкриття в ІБ.
5% платять зразу (по аХції), 13,3% щомісячно.
2. На 2 роки під 17.1%, виплата щомісячно.
Відкриття в ІБ.
Додано: Сер 16 тра, 2018 20:22
Не вижу в Интернет банкинге двух своих карт, на одной копейки, вторая кредитка. Мой случай единичен?
p.s. поддержка в ИБ два дня ответа не дает.
Додано: Сер 16 тра, 2018 20:42
По 18.3% як відкрити?
Щось мені з ТАС "щастить"
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