Support BForward, тут є хто сумнівається в блискучій ліквідності банки.
Що можете їм відповісти на сьогодні?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 тра, 2018 08:18
Support BForward, тут є хто сумнівається в блискучій ліквідності банки.
Що можете їм відповісти на сьогодні?
Додано: Чет 17 тра, 2018 08:51
«Форвард Банк» во второй половине текущего года вернется к прибыльной деятельности. А со следующего года банк планирует увеличивать капитал за счет полученной прибыли. Об этом рассказал председатель Правления Андрей Киселев.
«Решение вопроса с капиталом — уже вопрос времени. Мы объявили эмиссию и решим все вопросы с капиталом до 1 августа 2018 года — запланировано две волны докапитализациибанка, мы выполняем план, ранее согласованный с НБУ. А уже во втором полугодии банк выйдет на прибыльную деятельность — все предпосылки для этого есть», — сказал Киселев в интервью сайту «Новое время».
По словам руководителя «Форвард Банка», сейчас финансовое учреждение демонстрирует прибыльную деятельность. Банк зарабатывает на кредитовании физлиц, на транзакционных и комиссионных операциях. По итогам первого квартала текущего года «Форвард Банк» заработал свыше 70 млн грн.
Отвечая на вопрос об убытках и отрицательном капитале банка, Андрей Киселев отметил, что эти явления не связаны с деятельностью финансового учреждения, а стали следствием изменения Нацбанком резервно-учетных стандартов.
«Мы доформировали резервы на 400 млн грн. Даже по тем клиентам, которые исправно платят, но регулятор считает их не очень хорошими — на основании девятого стандарта — мы полностью сформировали резервы. Убыток и отрицательный капитал связаны, прежде всего, с этими процессами. Как я говорил ранее — банк хорошо зарабатывает. Не секрет, что второе полугодие по показателям и объему бизнеса в два раза лучше, чем первое. Это дает нам уверенность, что мы выполним задачу по повышению эффективности деятельности банка», — уточнил Киселев.
Как сообщалось ранее, «Форвард Банк» проводит двухэтапное повышение уставного капитала: на 488 млн грн. до 1 июня и на 175 млн грн. до 1 августа текущего года.
ПАО «Форвард Банк» — украинский банк, входящий по классификации НБУ в группу банков с иностранным капиталом. Бизнес ForwardBank сосредоточен в сегменте обслуживания транзакций и кредитования физических лиц. Банк ориентируется на передовые инновационные технологии обслуживания в сфере карточных продуктов, дистанционного банкинга и на международные стандарты обслуживания.
ForwardBank входит в группу наиболее надежных финансовых учреждений, представленных на финансовом рынке Украины. Агентство «Стандарт-Рейтинг» включило ForwardBank в десятку наиболее надежных банков Украины. ForwardBank занимает 26 позицию в рейтинге «50 ведущих банков Украины» аналитической группы «Финансовый Клуб» и Независимой ассоциации банков Украины.
Додано: Чет 17 тра, 2018 09:09
ТУТ
цифри в 70 млн не видно.
Додано: Чет 17 тра, 2018 09:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
...лично я вынес и грн. и валюту, что то стрёмно стало в данной баночке..
Додано: Чет 17 тра, 2018 09:37
Додано: Чет 17 тра, 2018 09:42
Re: Форвард Банк Forward Bank
Який порядок нарахування відсотків на ощадний? Що означає мін сума 1000 грн?
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