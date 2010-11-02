Додано: Чет 17 тра, 2018 08:51

«Решение вопроса с капиталом — уже вопрос времени. Мы объявили эмиссию и решим все вопросы с капиталом до 1 августа 2018 года — запланировано две волны докапитализациибанка, мы выполняем план, ранее согласованный с НБУ. А уже во втором полугодии банк выйдет на прибыльную деятельность — все предпосылки для этого есть», — сказал Киселев в интервью сайту «Новое время».По словам руководителя «Форвард Банка», сейчас финансовое учреждение демонстрирует прибыльную деятельность. Банк зарабатывает на кредитовании физлиц, на транзакционных и комиссионных операциях. По итогам первого квартала текущего года «Форвард Банк» заработал свыше 70 млн грн.Отвечая на вопрос об убытках и отрицательном капитале банка, Андрей Киселев отметил, что эти явления не связаны с деятельностью финансового учреждения, а стали следствием изменения Нацбанком резервно-учетных стандартов.«Мы доформировали резервы на 400 млн грн. Даже по тем клиентам, которые исправно платят, но регулятор считает их не очень хорошими — на основании девятого стандарта — мы полностью сформировали резервы. Убыток и отрицательный капитал связаны, прежде всего, с этими процессами. Как я говорил ранее — банк хорошо зарабатывает. Не секрет, что второе полугодие по показателям и объему бизнеса в два раза лучше, чем первое. Это дает нам уверенность, что мы выполним задачу по повышению эффективности деятельности банка», — уточнил Киселев.Как сообщалось ранее, «Форвард Банк» проводит двухэтапное повышение уставного капитала: на 488 млн грн. до 1 июня и на 175 млн грн. до 1 августа текущего года.ПАО «Форвард Банк» — украинский банк, входящий по классификации НБУ в группу банков с иностранным капиталом. Бизнес ForwardBank сосредоточен в сегменте обслуживания транзакций и кредитования физических лиц. Банк ориентируется на передовые инновационные технологии обслуживания в сфере карточных продуктов, дистанционного банкинга и на международные стандарты обслуживания.ForwardBank входит в группу наиболее надежных финансовых учреждений, представленных на финансовом рынке Украины. Агентство «Стандарт-Рейтинг» включило ForwardBank в десятку наиболее надежных банков Украины. ForwardBank занимает 26 позицию в рейтинге «50 ведущих банков Украины» аналитической группы «Финансовый Клуб» и Независимой ассоциации банков Украины.