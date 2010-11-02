А де на це і-вю можна глянути?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 тра, 2018 13:58
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Чет 17 тра, 2018 14:55
Квесторе_поверніться
Додано: Чет 17 тра, 2018 15:40
Дякую за посилання.
Видали в 1 кварталі кредитів на 350 млн грн...сумнівно.
Каже що ніззя депо в ІБ відкрити...лукавить?
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