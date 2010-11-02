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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3070307130723073

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 399
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
110
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 399
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 13:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:интервью сайту «Новое время».

А де на це і-вю можна глянути?
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 14:55

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https://biz.nv.ua/finance/razvitie-sist ... 69804.html
Pudu pudu
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 15:40

  Pudu pudu написав:Квесторе_поверніться
https://biz.nv.ua/finance/razvitie-sist ... 69804.html

Дякую за посилання.
Видали в 1 кварталі кредитів на 350 млн грн...сумнівно. :(
Каже що ніззя депо в ІБ відкрити...лукавить?
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Повідомлень: 24558
З нами з: 22.11.13
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  #<1 ... 3070307130723073
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