Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 тра, 2018 13:58
Vorlon написав:
интервью сайту «Новое время».
А де на це і-вю можна глянути?
Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 17 тра, 2018 14:55
Pudu pudu
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Додано: Чет 17 тра, 2018 15:40
Дякую за посилання.
Видали в 1 кварталі кредитів на 350 млн грн...сумнівно.
Каже що ніззя депо в ІБ відкрити...лукавить?
Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 17 тра, 2018 17:26
Квесторе_поверніться написав:
[
В аХції не 3 дні а 5 робочих днів.
Алгоритм участі.
На карті є сума.
1. Заходите в ІБ.
2. Відкриваєте депо з ++++ під 13,3% на рік.
3.Через 5 робочих днів на карті має бути кишмиш=сума депо*0,05*0,805.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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