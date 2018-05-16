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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3070307130723073

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 399
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
110
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 399
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 13:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:интервью сайту «Новое время».

А де на це і-вю можна глянути?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 14:55

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https://biz.nv.ua/finance/razvitie-sist ... 69804.html
Pudu pudu
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 15:40

  Pudu pudu написав:Квесторе_поверніться
https://biz.nv.ua/finance/razvitie-sist ... 69804.html

Дякую за посилання.
Видали в 1 кварталі кредитів на 350 млн грн...сумнівно. :(
Каже що ніззя депо в ІБ відкрити...лукавить?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 17:26

Так розміщувати?

  Квесторе_поверніться написав:[
В аХції не 3 дні а 5 робочих днів.
Алгоритм участі.
На карті є сума.
1. Заходите в ІБ.
2. Відкриваєте депо з ++++ під 13,3% на рік.
3.Через 5 робочих днів на карті має бути кишмиш=сума депо*0,05*0,805.

Зображення
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:43

BBC, це Ви кого запитуєте?
Як на мене...так.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:52

  Квесторе_поверніться написав:BBC, це Ви кого запитуєте?
Як на мене...так.

Вас й запитую
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:58

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:BBC, це Ви кого запитуєте?
Як на мене...так.

Вас й запитую

Вже хочете відкривати? Чи зачекати 1 червня коли 488 млн прийдуть в капітал?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 20:00

  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:BBC, це Ви кого запитуєте?
Як на мене...так.

Вас й запитую

Вже хочете відкривати? Чи зачекати 1 червня коли 488 млн прийдуть в капітал?

5% кеш-бек нівелюють ризик затримки виплати у разі ТА.
Тому й планую до 1 червня розмістить до меж ФГВФО (включаючи %).
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 20:07

BBC, можна до ТА зробити %5 з банки геть, якщо встигнути.
Ось тільки б Фонд не протрактував як індивідуальні умови...аХція не публічна.
Шановний Представник мовчить як партизан. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 20:28

Депозитный договор - такой же как и раньше (т.е. без всяких упоминаний о каких-либо доп. выгодах)
Поэтому там Фонду будет не к чему прикопаться :-)

Но они ж могут какие-нибудь новые оригинальные причины и формулировки придумать, независимо от каких-либо бонусов-кешбеков
Всё IMHO
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  #<1 ... 3070307130723073
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