Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 тра, 2018 13:58
Vorlon написав:
интервью сайту «Новое время».
А де на це і-вю можна глянути?
Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 17 тра, 2018 14:55
Pudu pudu
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Додано: Чет 17 тра, 2018 15:40
Дякую за посилання.
Видали в 1 кварталі кредитів на 350 млн грн...сумнівно.
Каже що ніззя депо в ІБ відкрити...лукавить?
Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 17 тра, 2018 17:26
Квесторе_поверніться написав:
[
В аХції не 3 дні а 5 робочих днів.
Алгоритм участі.
На карті є сума.
1. Заходите в ІБ.
2. Відкриваєте депо з ++++ під 13,3% на рік.
3.Через 5 робочих днів на карті має бути кишмиш=сума депо*0,05*0,805.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Чет 17 тра, 2018 19:43
BBC, це Ви кого запитуєте? Як на мене...так.
Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 17 тра, 2018 19:52
Квесторе_поверніться написав: BBC
, це Ви кого запитуєте?
Як на мене...так.
Вас й запитую
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Чет 17 тра, 2018 19:58
BBC написав: Квесторе_поверніться написав: BBC
, це Ви кого запитуєте?
Як на мене...так.
Вас й запитую
Вже хочете відкривати? Чи зачекати 1 червня коли 488 млн прийдуть в капітал?
Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 17 тра, 2018 20:00
Квесторе_поверніться написав: BBC написав: Квесторе_поверніться написав: BBC
, це Ви кого запитуєте?
Як на мене...так.
Вас й запитую
Вже хочете відкривати? Чи зачекати 1 червня коли 488 млн прийдуть в капітал?
5% кеш-бек нівелюють ризик затримки виплати у разі ТА.
Тому й планую
до
1 червня розмістить
до меж ФГВФО (включаючи %)
.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Чет 17 тра, 2018 20:07
BBC
, можна до ТА зробити %5 з банки геть, якщо встигнути.
Ось тільки б Фонд не протрактував як індивідуальні умови...аХція не публічна.
Шановний Представник мовчить як партизан.
Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 17 тра, 2018 20:28
Депозитный договор - такой же как и раньше (т.е. без всяких упоминаний о каких-либо доп. выгодах)
Поэтому там Фонду будет не к чему прикопаться
Но они ж могут какие-нибудь новые оригинальные причины и формулировки придумать, независимо от каких-либо бонусов-кешбеков
Всё IMHO
Вкладчик1234
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