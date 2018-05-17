А могут и ничего не придумывать.
Просто залочить любое количество на любой срок.
И поводов не надо.
Вернее, уважаемый сам их поидумает
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 тра, 2018 21:03
А могут и ничего не придумывать.
Просто залочить любое количество на любой срок.
И поводов не надо.
Вернее, уважаемый сам их поидумает
Додано: Чет 17 тра, 2018 21:58
13% на год это разве нормальная ставка сейчас по нац. валюте? 18% это да жирно нынче а вот 13%...
Жизнь - Родине, честь - никому
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