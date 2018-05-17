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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3071307230733074

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 399
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
110
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 399
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 21:03

  Вкладчик1234 написав:Депозитный договор - такой же как и раньше (т.е. без всяких упоминаний о каких-либо доп. выгодах)
Поэтому там Фонду будет не к чему прикопаться :-)

Но они ж могут какие-нибудь новые оригинальные причины и формулировки придумать, независимо от каких-либо бонусов-кешбеков

А могут и ничего не придумывать.
Просто залочить любое количество на любой срок.
И поводов не надо.
Вернее, уважаемый сам их поидумает
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 21:58

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:[
В аХції не 3 дні а 5 робочих днів.
Алгоритм участі.
На карті є сума.
1. Заходите в ІБ.
2. Відкриваєте депо з ++++ під 13,3% на рік.
3.Через 5 робочих днів на карті має бути кишмиш=сума депо*0,05*0,805.

Зображення
13% на год это разве нормальная ставка сейчас по нац. валюте? 18% это да жирно нынче а вот 13%...
Жизнь - Родине, честь - никому
Surferlox
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  #<1 ... 3071307230733074
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