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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3071307230733074

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 399
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
110
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 399
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 21:03

  Вкладчик1234 написав:Депозитный договор - такой же как и раньше (т.е. без всяких упоминаний о каких-либо доп. выгодах)
Поэтому там Фонду будет не к чему прикопаться :-)

Но они ж могут какие-нибудь новые оригинальные причины и формулировки придумать, независимо от каких-либо бонусов-кешбеков

А могут и ничего не придумывать.
Просто залочить любое количество на любой срок.
И поводов не надо.
Вернее, уважаемый сам их поидумает
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 21:58

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:[
В аХції не 3 дні а 5 робочих днів.
Алгоритм участі.
На карті є сума.
1. Заходите в ІБ.
2. Відкриваєте депо з ++++ під 13,3% на рік.
3.Через 5 робочих днів на карті має бути кишмиш=сума депо*0,05*0,805.

Зображення
13% на год это разве нормальная ставка сейчас по нац. валюте? 18% это да жирно нынче а вот 13%...
Жизнь - Родине, честь - никому
Surferlox
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 07:47

  guntherhouse777 написав:
  Вкладчик1234 написав:Депозитный договор - такой же как и раньше (т.е. без всяких упоминаний о каких-либо доп. выгодах)
Поэтому там Фонду будет не к чему прикопаться :-)

Но они ж могут какие-нибудь новые оригинальные причины и формулировки придумать, независимо от каких-либо бонусов-кешбеков

А могут и ничего не придумывать.
Просто залочить любое количество на любой срок.
И поводов не надо.
Вернее, уважаемый сам их поидумает


Однозначно! Я так думаю, что уважаемый уже обдумывает как и кого забанить до выяснения! Рекомендации всем - естественно не ведитесь на жадность - здесь масса нюансов - индивидуальные условия и т.д. А вообще до 1 июня должно быть 488 млн грн, а их пока нет....
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:02

Подскажите, на выходных между картами Форварда нормально перебрасываются деньги?
Или только в рабочие дни?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:54

  Квесторе_поверніться написав:Support BForward, тут є хто сумнівається в блискучій ліквідності банки.
Що можете їм відповісти на сьогодні?


Добрый день, Квесторе_поверніться!
На 17.05.2018 р. коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) складає 146,80%, при нормативному значенні — не менше 30 %. Коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) складає 64,55%, при нормативному значенні — не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) складає 83,75 %, при нормі – не менше 40 %.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:15

Support BForward
Поясните, пожалуйста, что это за акция по которой при размещении депозита через ИБ банк на карту возвращает 5%
Как это работает, где об этом есть официальная информация и есть ли решение КУАП по этому поводу?
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
deneg net
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Квесторе_поверніться

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