А могут и ничего не придумывать.
Просто залочить любое количество на любой срок.
И поводов не надо.
Вернее, уважаемый сам их поидумает
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 тра, 2018 21:03
А могут и ничего не придумывать.
Просто залочить любое количество на любой срок.
И поводов не надо.
Вернее, уважаемый сам их поидумает
Додано: Чет 17 тра, 2018 21:58
13% на год это разве нормальная ставка сейчас по нац. валюте? 18% это да жирно нынче а вот 13%...
Жизнь - Родине, честь - никому
Додано: П'ят 18 тра, 2018 07:47
Однозначно! Я так думаю, что уважаемый уже обдумывает как и кого забанить до выяснения! Рекомендации всем - естественно не ведитесь на жадность - здесь масса нюансов - индивидуальные условия и т.д. А вообще до 1 июня должно быть 488 млн грн, а их пока нет....
Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:02
Подскажите, на выходных между картами Форварда нормально перебрасываются деньги?
Или только в рабочие дни?
Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:54
Добрый день, Квесторе_поверніться!
На 17.05.2018 р. коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) складає 146,80%, при нормативному значенні — не менше 30 %. Коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) складає 64,55%, при нормативному значенні — не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) складає 83,75 %, при нормі – не менше 40 %.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:15
Support BForward
Поясните, пожалуйста, что это за акция по которой при размещении депозита через ИБ банк на карту возвращает 5%
Как это работает, где об этом есть официальная информация и есть ли решение КУАП по этому поводу?
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
|