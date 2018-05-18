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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3072307330743075

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 399
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
110
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 399
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:47

  Support BForward написав:
  Квесторе_поверніться написав:Support BForward, тут є хто сумнівається в блискучій ліквідності банки.
Що можете їм відповісти на сьогодні?


Добрый день, Квесторе_поверніться!
На 17.05.2018 р. коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) складає 146,80%, при нормативному значенні — не менше 30 %. Коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) складає 64,55%, при нормативному значенні — не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) складає 83,75 %, при нормі – не менше 40 %.

Дякую за інфо.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:48

  BBC написав:
  Игорь Алексеевич написав:про эту акцию потом если чё вам расскажет фонд.
ФГВФО завжди діє в межах чинного законодавства й його провідні фахівці все ретельно вивчають й виконують ЗАКОН. Особисто я не бачу перешкод в цьому депозиті з щомісячною виплатою %. Щоправда межі гарантій фонду не варто перевищувати з урахуванням нарахованих, але не сплачених %.

Суму вже закинули?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:53

  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:
  Игорь Алексеевич написав:про эту акцию потом если чё вам расскажет фонд.
ФГВФО завжди діє в межах чинного законодавства й його провідні фахівці все ретельно вивчають й виконують ЗАКОН. Особисто я не бачу перешкод в цьому депозиті з щомісячною виплатою %. Щоправда межі гарантій фонду не варто перевищувати з урахуванням нарахованих, але не сплачених %.

Суму вже закинули?

В понеділок 21.05.2018
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:17

Раньше,в те далекие времена когда на комуналку хватало 300 грн,не было кролячьего налога и банкстеры были щедры,были среди прочих и "депо с авансовой выплатой процентов".По условиям таковых депо,депоклиент получал все положенные %% в день оформления вклада,так сказать не отходя от кассы.Это прописывалось в договоре и гармонировало с требованиями ФГВ.
Тихон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:37

ось така смс

Увага! 5000 грн. – новий денний ліміт по Вашій картці на розрахунки в інтернеті! Тепер без дзвінків у банк! Тільки до 01.07.2018!
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:46

  BBC написав:Увага! 5000 грн. – новий денний ліміт по Вашій картці на розрахунки в інтернеті! Тепер без дзвінків у банк! Тільки до 01.07.2018!

Мне тоже такое пришло. Правда, не понятно, по какой именно карте эти лимиты.
Что, уже урезают крылышки, чтоб не снимали?
Я себе заявлениями по всем картам выставил все лимиты по всем картам 200К. Получается, они уже не действуют?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

  BBC написав:ФГВФО завжди діє в межах чинного законодавства й його провідні фахівці все ретельно вивчають й виконують ЗАКОН.


:mrgreen:
Спростовує всі слова - шахраї на посадах, які шахрайством займаються.
При цьому, компетентності - 0!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:47

  Тихон написав:Раньше,в те далекие времена когда на комуналку хватало 300 грн,не было кролячьего налога и банкстеры были щедры,были среди прочих и "депо с авансовой выплатой процентов".По условиям таковых депо,депоклиент получал все положенные %% в день оформления вклада,так сказать не отходя от кассы.Это прописывалось в договоре и гармонировало с требованиями ФГВ.

Не так давно Федя и ойро добавлял к стандартным 23 еще 40%- выплатил потом понд .( конечно, без коммунальных)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:23

  Andrew75 написав:
  BBC написав:Увага! 5000 грн. – новий денний ліміт по Вашій картці на розрахунки в інтернеті! Тепер без дзвінків у банк! Тільки до 01.07.2018!

Мне тоже такое пришло. Правда, не понятно, по какой именно карте эти лимиты.
Что, уже урезают крылышки, чтоб не снимали?
Я себе заявлениями по всем картам выставил все лимиты по всем картам 200К. Получается, они уже не действуют?

Может Депозитка. Мне сегодня дало 2000 списать,
Кто не пьёт, тот не рискует.
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