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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:47
Support BForward написав: Квесторе_поверніться написав:Support BForward
, тут є хто сумнівається в блискучій ліквідності банки.
Що можете їм відповісти на сьогодні?
Добрый день, Квесторе_поверніться!
На 17.05.2018 р. коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) складає 146,80%, при нормативному значенні — не менше 30 %. Коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) складає 64,55%, при нормативному значенні — не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) складає 83,75 %, при нормі – не менше 40 %.
Дякую за інфо.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:48
BBC написав: Игорь Алексеевич написав:
про эту акцию потом если чё вам расскажет фонд.
ФГВФО завжди діє в межах чинного законодавства й його провідні фахівці все ретельно вивчають й виконують ЗАКОН. Особисто я не бачу перешкод в цьому депозиті з щомісячною виплатою %. Щоправда межі гарантій фонду не варто перевищувати з урахуванням нарахованих, але не сплачених %.
Суму вже закинули?
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:53
Квесторе_поверніться написав: BBC написав: Игорь Алексеевич написав:
про эту акцию потом если чё вам расскажет фонд.
ФГВФО завжди діє в межах чинного законодавства й його провідні фахівці все ретельно вивчають й виконують ЗАКОН. Особисто я не бачу перешкод в цьому депозиті з щомісячною виплатою %. Щоправда межі гарантій фонду не варто перевищувати з урахуванням нарахованих, але не сплачених %.
Суму вже закинули?
В понеділок 21.05.2018
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:17
Раньше,в те далекие времена когда на комуналку хватало 300 грн,не было кролячьего налога и банкстеры были щедры,были среди прочих и "депо с авансовой выплатой процентов".По условиям таковых депо,депоклиент получал все положенные %% в день оформления вклада,так сказать не отходя от кассы.Это прописывалось в договоре и гармонировало с требованиями ФГВ.
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Тихон
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:37
Увага! 5000 грн. – новий денний ліміт по Вашій картці на розрахунки в інтернеті! Тепер без дзвінків у банк! Тільки до 01.07.2018!
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:46
BBC написав:
Увага! 5000 грн. – новий денний ліміт по Вашій картці на розрахунки в інтернеті! Тепер без дзвінків у банк! Тільки до 01.07.2018!
Мне тоже такое пришло. Правда, не понятно, по какой именно карте эти лимиты.
Что, уже урезают крылышки, чтоб не снимали?
Я себе заявлениями по всем картам выставил все лимиты по всем картам 200К. Получается, они уже не действуют?
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Andrew75
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:45
BBC написав:
ФГВФО завжди діє в межах чинного законодавства й його провідні фахівці все ретельно вивчають й виконують ЗАКОН.
Спростовує всі слова - шахраї на посадах, які шахрайством займаються.
При цьому, компетентності - 0!
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:47
Тихон написав:
Раньше,в те далекие времена когда на комуналку хватало 300 грн,не было кролячьего налога и банкстеры были щедры,были среди прочих и "депо с авансовой выплатой процентов".По условиям таковых депо,депоклиент получал все положенные %% в день оформления вклада,так сказать не отходя от кассы.Это прописывалось в договоре и гармонировало с требованиями ФГВ.
Не так давно Федя и ойро добавлял к стандартным 23 еще 40%- выплатил потом понд .( конечно, без коммунальных)
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:23
Andrew75 написав: BBC написав:
Увага! 5000 грн. – новий денний ліміт по Вашій картці на розрахунки в інтернеті! Тепер без дзвінків у банк! Тільки до 01.07.2018!
Мне тоже такое пришло. Правда, не понятно, по какой именно карте эти лимиты.
Что, уже урезают крылышки, чтоб не снимали?
Я себе заявлениями по всем картам выставил все лимиты по всем картам 200К. Получается, они уже не действуют?
Может Депозитка. Мне сегодня дало 2000 списать,
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 09:36
интернет банк впал в "кому", последние операции, которые видно, за 19.05.18
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