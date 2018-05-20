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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 тра, 2018 13:16
Уважаемый представитель банка, скажите, интернет банк нормально заработает или из "комы" уже не выйдет?
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акет
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:27
акет написав:
Уважаемый представитель банка, скажите, интернет банк нормально заработает или из "комы" уже не выйдет?
Що не форичить?
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