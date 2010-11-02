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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3073307430753076

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Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 399
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
110
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 399
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:16

интернет банк впал в "кому"

Уважаемый представитель банка, скажите, интернет банк нормально заработает или из "комы" уже не выйдет?
акет
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:27

  акет написав:Уважаемый представитель банка, скажите, интернет банк нормально заработает или из "комы" уже не выйдет?

Що не форичить?
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

не видно операций за 20 и 21 мая
акет
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:43

  акет написав:не видно операций за 20 и 21 мая

Вчора робив 2 платежа з БВК
1. На ощадний - суму на ожадному показує вірно в ІБ.
2. В іншу банку - вже гривня зайшла.
3. А суму на БВК показує стару, неправильну.
Тут видимість операцій не принципова.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ну, когда сам себе отправил, то ладно, тут ушло, а там пришло, а я оплачивал всякое разное и хотел проверить, не забыл ли я что-то оплатить.
акет
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:33

  акет написав:Ну, когда сам себе отправил, то ладно, тут ушло, а там пришло, а я оплачивал всякое разное и хотел проверить, не забыл ли я что-то оплатить.

Эквайринг же онлайн показывает.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сегодня отправлял с ощадного депозита на БВК, то же не видно. Перевел часть на приват, боялся овердрафта, по телеграмму проверил остаток - деньги зашли.
Квесторе_поверніться написав:
  акет написав:не видно операций за 20 и 21 мая

Вчора робив 2 платежа з БВК
1. На ощадний - суму на ожадному показує вірно в ІБ.
2. В іншу банку - вже гривня зайшла.
3. А суму на БВК показує стару, неправильну.
Тут видимість операцій не принципова.
Інкогніто
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