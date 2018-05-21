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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 тра, 2018 13:16
Уважаемый представитель банка, скажите, интернет банк нормально заработает или из "комы" уже не выйдет?
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акет
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:27
акет написав:
Уважаемый представитель банка, скажите, интернет банк нормально заработает или из "комы" уже не выйдет?
Що не форичить?
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Додано: Пон 21 тра, 2018 14:35
не видно операций за 20 и 21 мая
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акет
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Додано: Пон 21 тра, 2018 14:43
акет написав:
не видно операций за 20 и 21 мая
Вчора робив 2 платежа з БВК
1. На ощадний - суму на ожадному показує вірно в ІБ.
2. В іншу банку - вже гривня зайшла.
3. А суму на БВК показує стару, неправильну.
Тут видимість операцій не принципова.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 15:24
Ну, когда сам себе отправил, то ладно, тут ушло, а там пришло, а я оплачивал всякое разное и хотел проверить, не забыл ли я что-то оплатить.
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акет
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Додано: Пон 21 тра, 2018 15:33
акет написав:
Ну, когда сам себе отправил, то ладно, тут ушло, а там пришло, а я оплачивал всякое разное и хотел проверить, не забыл ли я что-то оплатить.
Эквайринг же онлайн показывает.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 21 тра, 2018 16:06
Сегодня отправлял с ощадного депозита на БВК, то же не видно. Перевел часть на приват, боялся овердрафта, по телеграмму проверил остаток - деньги зашли.
Квесторе_поверніться написав: акет написав:
не видно операций за 20 и 21 мая
Вчора робив 2 платежа з БВК
1. На ощадний - суму на ожадному показує вірно в ІБ.
2. В іншу банку - вже гривня зайшла.
3. А суму на БВК показує стару, неправильну.
Тут видимість операцій не принципова.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 02:42
кхм...ну что , когда уже горох и капусту подадут к столу ?))
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Додано: Вів 22 тра, 2018 06:15
-VICTOR- написав:
кхм...ну что , когда уже горох и капусту подадут к столу ?))
Ночное обострение?
никому не верю
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