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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3074307530763077

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 399
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
110
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 399
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 09:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Andrew75 написав:Andrew75


Добрый день, Andrew75!
Лимит для расчетов картой в Интернете временно увеличен до 5000 грн по всем картам. Если Вы раньше писали заявление об отмене суточного лимита, уточните, пожалуйста, на av-kudryashova@forward-bank.com Ваши ФИО и номер телефона, мы проверим, какой лимит по Вашей карте.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
Повідомлень: 2534
З нами з: 24.09.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 144 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:09

Support BForward, коли в інтернет банкінгу буде актуальна історія операцій по картах, та баланс?!? З 20-го числа нічого не оновлюється.
mixa
 
Повідомлень: 282
З нами з: 25.04.14
Подякував: 209 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:38

  акет написав:Уважаемый представитель банка, скажите, интернет банк нормально заработает или из "комы" уже не выйдет?


Уважаемые коллеги!
От имени Банка приносим извинения за временные неудобства.
Восстановлением отображения корректных остатков в Интернет-банке занимается технический отдел. Я Вас проинформирую когда ситуация будет исправлена.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2534
З нами з: 24.09.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 144 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:44

  Support BForward написав:
  акет написав:Уважаемый представитель банка, скажите, интернет банк нормально заработает или из "комы" уже не выйдет?


Уважаемые коллеги!
От имени Банка приносим извинения за временные неудобства.
Восстановлением отображения корректных остатков в Интернет-банке занимается технический отдел. Я Вас проинформирую когда ситуация будет исправлена.

Орієнтовні строки?
mixa
 
Повідомлень: 282
З нами з: 25.04.14
Подякував: 209 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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  #<1 ... 3074307530763077
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