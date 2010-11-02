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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 тра, 2018 09:56
Andrew75 написав:
Andrew75
Добрый день, Andrew75!
Лимит для расчетов картой в Интернете временно увеличен до 5000 грн по всем картам. Если Вы раньше писали заявление об отмене суточного лимита, уточните, пожалуйста, на av-kudryashova@forward-bank.com
Ваши ФИО и номер телефона, мы проверим, какой лимит по Вашей карте.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Додано: Вів 22 тра, 2018 10:09
Support BForward, коли в інтернет банкінгу буде актуальна історія операцій по картах, та баланс?!? З 20-го числа нічого не оновлюється.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 10:38
акет написав:
Уважаемый представитель банка, скажите, интернет банк нормально заработает или из "комы" уже не выйдет?
Уважаемые коллеги!
От имени Банка приносим извинения за временные неудобства.
Восстановлением отображения корректных остатков в Интернет-банке занимается технический отдел. Я Вас проинформирую когда ситуация будет исправлена.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
-
Support BForward
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2534
- З нами з: 24.09.12
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 22 тра, 2018 10:44
Support BForward написав: акет написав:
Уважаемый представитель банка, скажите, интернет банк нормально заработает или из "комы" уже не выйдет?
Уважаемые коллеги!
От имени Банка приносим извинения за временные неудобства.
Восстановлением отображения корректных остатков в Интернет-банке занимается технический отдел. Я Вас проинформирую когда ситуация будет исправлена.
Орієнтовні строки?
-
mixa
-
-
- Повідомлень: 282
- З нами з: 25.04.14
- Подякував: 209 раз.
- Подякували: 19 раз.
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- Профіль
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Sime
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