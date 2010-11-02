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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 тра, 2018 09:56
Andrew75 написав:
Andrew75
Добрый день, Andrew75!
Лимит для расчетов картой в Интернете временно увеличен до 5000 грн по всем картам. Если Вы раньше писали заявление об отмене суточного лимита, уточните, пожалуйста, на av-kudryashova@forward-bank.com
Ваши ФИО и номер телефона, мы проверим, какой лимит по Вашей карте.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Support BForward
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Додано: Вів 22 тра, 2018 10:09
Support BForward, коли в інтернет банкінгу буде актуальна історія операцій по картах, та баланс?!? З 20-го числа нічого не оновлюється.
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mixa
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Додано: Вів 22 тра, 2018 10:38
акет написав:
Уважаемый представитель банка, скажите, интернет банк нормально заработает или из "комы" уже не выйдет?
Уважаемые коллеги!
От имени Банка приносим извинения за временные неудобства.
Восстановлением отображения корректных остатков в Интернет-банке занимается технический отдел. Я Вас проинформирую когда ситуация будет исправлена.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Support BForward
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- Представник банку
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- Повідомлень: 2534
- З нами з: 24.09.12
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Додано: Вів 22 тра, 2018 10:44
Support BForward написав: акет написав:
Уважаемый представитель банка, скажите, интернет банк нормально заработает или из "комы" уже не выйдет?
Уважаемые коллеги!
От имени Банка приносим извинения за временные неудобства.
Восстановлением отображения корректных остатков в Интернет-банке занимается технический отдел. Я Вас проинформирую когда ситуация будет исправлена.
Орієнтовні строки?
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mixa
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- Повідомлень: 282
- З нами з: 25.04.14
- Подякував: 210 раз.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 14:58
Сразу после ВА
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alex_b
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Додано: Вів 22 тра, 2018 16:24
alex_b написав:
Сразу после ВА
Вже актуальна інформація
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Вів 22 тра, 2018 17:30
Подскажите. Открывал на родственника счета и карту и был слегка озадачен тем что в договоре а точнее в заява (оферта) на Банк в кармане Debit card целый раздел посвящен кредитованию хотя никаких кредитных услуг не просил. Раньше читал договора и толи не было такого толи не обращал внимания : (
Жизнь - Родине, честь - никому
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