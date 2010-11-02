Добрый день, Andrew75! Лимит для расчетов картой в Интернете временно увеличен до 5000 грн по всем картам. Если Вы раньше писали заявление об отмене суточного лимита, уточните, пожалуйста, на av-kudryashova@forward-bank.com Ваши ФИО и номер телефона, мы проверим, какой лимит по Вашей карте.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України) 044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
акет написав:Уважаемый представитель банка, скажите, интернет банк нормально заработает или из "комы" уже не выйдет?
Уважаемые коллеги! От имени Банка приносим извинения за временные неудобства. Восстановлением отображения корректных остатков в Интернет-банке занимается технический отдел. Я Вас проинформирую когда ситуация будет исправлена.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України) 044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
акет написав:Уважаемый представитель банка, скажите, интернет банк нормально заработает или из "комы" уже не выйдет?
Уважаемые коллеги! От имени Банка приносим извинения за временные неудобства. Восстановлением отображения корректных остатков в Интернет-банке занимается технический отдел. Я Вас проинформирую когда ситуация будет исправлена.
Подскажите. Открывал на родственника счета и карту и был слегка озадачен тем что в договоре а точнее в заява (оферта) на Банк в кармане Debit card целый раздел посвящен кредитованию хотя никаких кредитных услуг не просил. Раньше читал договора и толи не было такого толи не обращал внимания : (
Surferlox написав:Подскажите. Открывал на родственника счета и карту и был слегка озадачен тем что в договоре а точнее в заява (оферта) на Банк в кармане Debit card целый раздел посвящен кредитованию хотя никаких кредитных услуг не просил. Раньше читал договора и толи не было такого толи не обращал внимания : (
На БВК в ИБ можете получить раховую кредитную линию.