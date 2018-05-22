Квесторе_поверніться написав:18,6% річних від банки разом з мінфіном на 2 роки, виплата щомісячно
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ua ... #cta-steps
не агітую...
Проезжал Троещину и обнаружил билборд с рекламой минфина
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 тра, 2018 21:08
Проезжал Троещину и обнаружил билборд с рекламой минфина
никому не верю
Додано: Вів 22 тра, 2018 21:12
Re: Форвард Банк Forward Bank
в метро тоже есть реклама минфина
Додано: Вів 22 тра, 2018 21:27
*для новых клиентов, у которых ранее не было вкладов в банке
Додано: Вів 22 тра, 2018 21:53
У меня не было ) Стоит подключиться к акции? Как банчик себя чувствует?
Додано: Вів 22 тра, 2018 22:18
Вчера ездила в КМДА, но пару кварталов пришлось пройти пешком по Крешатику - и через каждые 10 метров мне вручали красненькие флаера Минфина.
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 22 тра, 2018 22:21
Как бы деньги банку и нужны, но с дурацким условием ...
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Сер 23 тра, 2018 02:34
cds77 ..так все ж понятно )...обуть тех кто в теме понимают не получится , а посему ищут нецелованных новых буратин
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Додано: Сер 23 тра, 2018 11:10
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:32
Это чудо-нонсенс банк с отрицательным капиталом.
Практикующий вкладчик
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
Дышит через аппарат исскуственного дыхания. Но вы несите, фонд потом отдаст если посчитает нужным
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