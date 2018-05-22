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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3076307730783079>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 399
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
110
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 399
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 21:08

  Квесторе_поверніться написав:18,6% річних від банки разом з мінфіном на 2 роки, виплата щомісячно
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ua ... #cta-steps
не агітую...

Проезжал Троещину и обнаружил билборд с рекламой минфина
никому не верю
sens
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Повідомлень: 10770
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 21:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

в метро тоже есть реклама минфина
Diman
 
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Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 21:27

  Квесторе_поверніться написав:18,6% річних від банки разом з мінфіном на 2 роки, виплата щомісячно
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ua ... #cta-steps
не агітую...


*для новых клиентов, у которых ранее не было вкладов в банке
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 21:53

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:18,6% річних від банки разом з мінфіном на 2 роки, виплата щомісячно
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ua ... #cta-steps
не агітую...


*для новых клиентов, у которых ранее не было вкладов в банке


У меня не было ) Стоит подключиться к акции? Как банчик себя чувствует?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 22:18

  Diman написав:
  sens написав:Проезжал Троещину и обнаружил билборд с рекламой минфина

в метро тоже есть реклама минфина

Вчера ездила в КМДА, но пару кварталов пришлось пройти пешком по Крешатику - и через каждые 10 метров мне вручали красненькие флаера Минфина.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 22:21

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:18,6% річних від банки разом з мінфіном на 2 роки, виплата щомісячно
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ua ... #cta-steps
не агітую...


*для новых клиентов, у которых ранее не было вкладов в банке

Как бы деньги банку и нужны, но с дурацким условием ...

Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 02:34

cds77 ..так все ж понятно )...обуть тех кто в теме понимают не получится , а посему ищут нецелованных новых буратин :mrgreen:
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:10

  -VICTOR- написав:cds77 ..так все ж понятно )...обуть тех кто в теме понимают не получится , а посему ищут нецелованных новых буратин :mrgreen:

Т.е. банчик на ладан дышит, не стоит связываться?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:32

  ishvara написав:
  -VICTOR- написав:cds77 ..так все ж понятно )...обуть тех кто в теме понимают не получится , а посему ищут нецелованных новых буратин :mrgreen:

Т.е. банчик на ладан дышит, не стоит связываться?


Это чудо-нонсенс банк с отрицательным капиталом.
Практикующий вкладчик
iurii44
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

Дышит через аппарат исскуственного дыхания. Но вы несите, фонд потом отдаст если посчитает нужным :D
alex_b
 
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