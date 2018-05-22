Свіже мило 'А еще участникам акции “Бонус к депозиту” по банку Форвард
дарим 100 гривен за использование индивидуального промо-кода'...
Грошей таки дужже треба
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:37
Re: Форвард Банк Forward Bank
Свіже мило 'А еще участникам акции “Бонус к депозиту” по банку Форвард
дарим 100 гривен за использование индивидуального промо-кода'...
Грошей таки дужже треба
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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