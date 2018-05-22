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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3077307830793080>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 399
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
110
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 399
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

Свіже мило 'А еще участникам акции “Бонус к депозиту” по банку Форвард
дарим 100 гривен за использование индивидуального промо-кода'...
Грошей таки дужже треба
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:52

  chipmunk написав:Свіже мило 'А еще участникам акции “Бонус к депозиту” по банку Форвард
дарим 100 гривен за использование индивидуального промо-кода'...
Грошей таки дужже треба

Кому вже капнули кишмиш за депо ....++++(367)?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:53

Покращення в Фарсі...ніхто не замітив?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24608
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:05

Квесторе_поверніться
що саме, що ви маєте на увазі?!?
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:08

  Lost написав:Квесторе_поверніться
що саме, що ви маєте на увазі?!?

Інфо надано в ПП.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:12

  Квесторе_поверніться написав:18,6% річних від банки разом з мінфіном на 2 роки, виплата щомісячно
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ua ... #cta-steps
не агітую...

Я так понимаю не 18,6%, а 17,85%, т.к. 17,1+0.75(1.5/2 т.к. вклад на 2 года, а 1.5% дают от суммы вклада)
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:20

  югин написав:
  Квесторе_поверніться написав:18,6% річних від банки разом з мінфіном на 2 роки, виплата щомісячно
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ua ... #cta-steps
не агітую...

Я так понимаю не 18,6%, а 17,85%, т.к. 17,1+0.75(1.5/2 т.к. вклад на 2 года, а 1.5% дают от суммы вклада)

Навпаки, слід на 2 множити.
Мають заплатити 3% бонусів.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:50

Квесторе_поверніться Можно и мне в ПП? ))
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 17:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

и мне...
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 17:20

игра в таинственномть видать заразна.
нормально написать нельзя?
v57
 
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