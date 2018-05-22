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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:37
Свіже мило 'А еще участникам акции “Бонус к депозиту” по банку Форвард
дарим 100 гривен за использование индивидуального промо-кода'...
Грошей таки дужже треба
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Сер 23 тра, 2018 15:52
chipmunk написав:
Свіже мило 'А еще участникам акции “Бонус к депозиту” по банку Форвард
дарим 100 гривен за использование индивидуального промо-кода'...
Грошей таки дужже треба
Кому вже капнули кишмиш за депо ....++++(367)?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 23 тра, 2018 15:53
Покращення в Фарсі...ніхто не замітив?
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Додано: Сер 23 тра, 2018 16:05
Квесторе_поверніться
що саме, що ви маєте на увазі?!?
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Lost
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Додано: Сер 23 тра, 2018 16:08
Lost написав:Квесторе_поверніться
що саме, що ви маєте на увазі?!?
Інфо надано в ПП.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 23 тра, 2018 16:12
Я так понимаю не 18,6%, а 17,85%, т.к. 17,1+0.75(1.5/2 т.к. вклад на 2 года, а 1.5% дают от суммы вклада)
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
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югин
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Додано: Сер 23 тра, 2018 16:20
югин написав:
Я так понимаю не 18,6%, а 17,85%, т.к. 17,1+0.75(1.5/2 т.к. вклад на 2 года, а 1.5% дают от суммы вклада)
Навпаки, слід на 2 множити.
Мають заплатити 3% бонусів.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 23 тра, 2018 16:50
Квесторе_поверніться Можно и мне в ПП? ))
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ishvara
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Додано: Сер 23 тра, 2018 17:11
и мне...
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тарасов
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Додано: Сер 23 тра, 2018 17:20
игра в таинственномть видать заразна.
нормально написать нельзя?
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v57
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