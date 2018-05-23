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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3077307830793080

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 399
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
110
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 399
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 17:26

  v57 написав:игра в таинственномть видать заразна.
нормально написать нельзя?

Покращення відмінили...через пару днів списали в овер. :(
Квесторе_поверніться
 
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-штурман, как приборы?
-восемь
-шо 8?
-а шо приборы?
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 17:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Support BForward написав:Добрый день, deneg net!
У меня отсутствует информация по данной акции. Я уточню у коллег и дам Вам ответ.


чи вже є доступне уточнення для бажаючих дізнатись? :)
дякую
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 18:18

  greenozon написав:
  Support BForward написав:Добрый день, deneg net!
У меня отсутствует информация по данной акции. Я уточню у коллег и дам Вам ответ.


чи вже є доступне уточнення для бажаючих дізнатись? :)
дякую

Можна й у ПП
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 18:27

  iurii44 написав:
  ishvara написав:
  -VICTOR- написав:cds77 ..так все ж понятно )...обуть тех кто в теме понимают не получится , а посему ищут нецелованных новых буратин :mrgreen:

Т.е. банчик на ладан дышит, не стоит связываться?


Это чудо-нонсенс банк с отрицательным капиталом.


Через несколько месяцев банк может лопнуть. Будет чудо, если банк будет живой в следующем году.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 18:34

BBC, кишмиш за ...++++(367) ще не капнув?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 18:36

  Квесторе_поверніться написав:BBC, кишмиш за ...++++(367) ще не капнув?
Згадавши роковини Михайлівського, вирішив замість депозиту достроково погасити кредитну картку.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 18:39

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:BBC, кишмиш за ...++++(367) ще не капнув?
Згадавши роковини Михайлівського, вирішив замість депозиту достроково погасити кредитну картку.

Тоже посещают такие мысли) хорошо вон ватабанк просто не продлил кредлинию и лишил необходимости париться на этот счет)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 18:39

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:BBC, кишмиш за ...++++(367) ще не капнув?
Згадавши роковини Михайлівського, вирішив замість депозиту достроково погасити кредитну картку.

Виглядає що ніхто ще не відкрив ...++++(367) :(
Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 3077307830793080
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