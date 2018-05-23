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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 тра, 2018 17:26
Покращення відмінили...через пару днів списали в овер.
v57 написав:
игра в таинственномть видать заразна.
нормально написать нельзя?
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Додано: Сер 23 тра, 2018 17:36
-штурман, как приборы?
-восемь
-шо 8?
-а шо приборы?
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v57
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Додано: Сер 23 тра, 2018 17:53
Support BForward написав:
Добрый день, deneg net!
У меня отсутствует информация по данной акции. Я уточню у коллег и дам Вам ответ.
чи вже є доступне уточнення для бажаючих дізнатись?
дякую
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greenozon
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Додано: Сер 23 тра, 2018 18:18
greenozon написав: Support BForward написав:
Добрый день, deneg net!
У меня отсутствует информация по данной акции. Я уточню у коллег и дам Вам ответ.
чи вже є доступне уточнення для бажаючих дізнатись?
дякую
Можна й у ПП
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Сер 23 тра, 2018 18:27
iurii44 написав: ishvara написав: -VICTOR- написав:cds77
..так все ж понятно )...обуть тех кто в теме понимают не получится , а посему ищут нецелованных новых буратин
Т.е. банчик на ладан дышит, не стоит связываться?
Это чудо-нонсенс банк с отрицательным капиталом.
Через несколько месяцев банк может лопнуть. Будет чудо, если банк будет живой в следующем году.
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Kevin
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Додано: Сер 23 тра, 2018 18:34
BBC, кишмиш за ...++++(367) ще не капнув?
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Додано: Сер 23 тра, 2018 18:36
Квесторе_поверніться написав:BBC
, кишмиш за ...++++(367) ще не капнув?
Згадавши роковини Михайлівського, вирішив замість депозиту достроково погасити кредитну картку.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Сер 23 тра, 2018 18:39
BBC написав: Квесторе_поверніться написав:BBC
, кишмиш за ...++++(367) ще не капнув?
Згадавши роковини Михайлівського, вирішив замість депозиту достроково погасити кредитну картку.
Тоже посещают такие мысли) хорошо вон ватабанк просто не продлил кредлинию и лишил необходимости париться на этот счет)
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Bosstone
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Додано: Сер 23 тра, 2018 18:39
BBC написав: Квесторе_поверніться написав:BBC
, кишмиш за ...++++(367) ще не капнув?
Згадавши роковини Михайлівського, вирішив замість депозиту достроково погасити кредитну картку.
Виглядає що ніхто ще не відкрив ...++++(367)
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Квесторе_поверніться
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