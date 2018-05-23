Можна, тіки дорожче буде
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 тра, 2018 20:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
Можна, тіки дорожче буде
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн для ФорвардБанк Z7AJ4UU +100грн
Додано: Сер 23 тра, 2018 20:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
И мне можно?
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