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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 тра, 2018 20:03
тарасов написав:
Подскажите, а с дебитной карты можно СЕПом перевести на Глобус или только надо переводить на сберегательный, а потом, спс.
Можна, тіки дорожче буде
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн для ФорвардБанк Z7AJ4UU +100грн
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Додано: Сер 23 тра, 2018 20:05
И мне можно?
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Додано: Сер 23 тра, 2018 20:44
тарасов написав:
Подскажите, а с дебитной карты можно СЕПом перевести на Глобус или только надо переводить на сберегательный, а потом, спс.
Можно. Цена 3 грн, а со Сберегательного 0 грн.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 23 тра, 2018 20:48
Квесторе_поверніться написав:
Покращення відмінили...через пару днів списали в овер.
v57 написав:
игра в таинственномть видать заразна.
нормально написать нельзя?
Не виплатили відсотки авансом?
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Додано: Сер 23 тра, 2018 20:58
Квесторе_поверніться написав:
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Виглядає що ніхто ще не відкрив ...++++(367)
нет уверености что будет ВА
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