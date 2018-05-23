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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3078307930803081

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 399
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
110
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 399
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

  тарасов написав:Подскажите, а с дебитной карты можно СЕПом перевести на Глобус или только надо переводить на сберегательный, а потом, спс.

Можна, тіки дорожче буде ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

И мне можно?
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:44

  тарасов написав:Подскажите, а с дебитной карты можно СЕПом перевести на Глобус или только надо переводить на сберегательный, а потом, спс.

Можно. Цена 3 грн, а со Сберегательного 0 грн.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:48

  Квесторе_поверніться написав:
  v57 написав:игра в таинственномть видать заразна.
нормально написать нельзя?

Покращення відмінили...через пару днів списали в овер. :(


Не виплатили відсотки авансом?
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:58

  Квесторе_поверніться написав:,
Виглядає що ніхто ще не відкрив ...++++(367) :(

нет уверености что будет ВА
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