Можна, тіки дорожче буде
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 тра, 2018 20:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
Можна, тіки дорожче буде
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн для ФорвардБанк Z7AJ4UU +100грн
Додано: Сер 23 тра, 2018 20:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
И мне можно?
Додано: Сер 23 тра, 2018 20:44
Можно. Цена 3 грн, а со Сберегательного 0 грн.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 23 тра, 2018 20:48
Додано: Сер 23 тра, 2018 20:58
Додано: Чет 24 тра, 2018 14:28
Звонил целый начальник отделения (!) предлагал вклад 18%. При этом в договоре будет типа 13%, но на 5й день будет начислено +5% одним платежом. При этом депозит подпадает под ФГВ. Кто объяснит?
Додано: Чет 24 тра, 2018 14:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
29 ТА?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн для ФорвардБанк Z7AJ4UU +100грн
Додано: Чет 24 тра, 2018 14:38
Придумали бы что-то поинтереснее - народ бы потянулся.
Ни ума, ни фантазии
Всё IMHO
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