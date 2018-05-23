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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:10
octopus написав: бульбик написав:
Напоминаю, что до 01 июня они должны влить 458 млн.
До первого июня или в июне?
До 1 июня 488 млн грн, остаток до 1 августа
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