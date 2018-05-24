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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3079308030813082

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 399
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
110
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 399
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:10

  octopus написав:
  бульбик написав:Напоминаю, что до 01 июня они должны влить 458 млн.
До первого июня или в июне?

До 1 июня 488 млн грн, остаток до 1 августа
бульбик
 
Повідомлень: 505
З нами з: 21.05.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:58

  бульбик написав:
  octopus написав:
  бульбик написав:Напоминаю, что до 01 июня они должны влить 458 млн.
До первого июня или в июне?

До 1 июня 488 млн грн, остаток до 1 августа



...безнадёга видимо..., Обзванивают бывших депошников и просят занести медяков на особых условиях....
abc111
 
Повідомлень: 2179
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 238 раз.
 
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  #<1 ... 3079308030813082
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