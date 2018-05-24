До 1 июня 488 млн грн, остаток до 1 августа
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:10
Додано: Чет 24 тра, 2018 20:58
Додано: Чет 24 тра, 2018 22:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
А что вам конкретно не нравятся по условиям этого депозита? лучшие условия на рынке, 5% за вычетом налога, на 5-й день. Его реально выплачивают. По первым сделкам, да была задержка на 1-2, потому что все ручками начисляют, это же Фарсик не Приват. Но уже все ок.
А вот то что нужно докапитализироваться да, проведут думаю. Деньги у низ на счетах, 16 лямов у.е. Да и отделения все кредитуют вовсю. Если бы кранты, зачем кредиты выдавать?
Додано: Чет 24 тра, 2018 22:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
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