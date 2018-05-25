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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3079308030813082

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 399
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
110
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 399
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:10

  octopus написав:
  бульбик написав:Напоминаю, что до 01 июня они должны влить 458 млн.
До первого июня или в июне?

До 1 июня 488 млн грн, остаток до 1 августа
бульбик
 
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Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:58

  бульбик написав:
  octopus написав:
  бульбик написав:Напоминаю, что до 01 июня они должны влить 458 млн.
До первого июня или в июне?

До 1 июня 488 млн грн, остаток до 1 августа



...безнадёга видимо..., Обзванивают бывших депошников и просят занести медяков на особых условиях....
abc111
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 22:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Вкладчик1234 написав:Придумали бы что-то поинтереснее - народ бы потянулся.
Ни ума, ни фантазии


А что вам конкретно не нравятся по условиям этого депозита? лучшие условия на рынке, 5% за вычетом налога, на 5-й день. Его реально выплачивают. По первым сделкам, да была задержка на 1-2, потому что все ручками начисляют, это же Фарсик не Приват. Но уже все ок.
А вот то что нужно докапитализироваться да, проведут думаю. Деньги у низ на счетах, 16 лямов у.е. Да и отделения все кредитуют вовсю. Если бы кранты, зачем кредиты выдавать?
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 22:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

  abc111 написав:...безнадёга видимо..., Обзванивают бывших депошников и просят занести медяков на особых условиях....

А вам только из Фарсика звонят, из других банков где у вас депозиты были не звонят? Это нормальная рабочая практика всех банков
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 05:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

Платина и траст тоже до последнего кредитовали так что не показатель.
alex_b
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 06:25

  alex_b написав:Платина и траст тоже до последнего кредитовали так что не показатель.

Кошеленко тоже работал в Трасте и шо??
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:34

  Sinbad777 написав:
  abc111 написав:...безнадёга видимо..., Обзванивают бывших депошников и просят занести медяков на особых условиях....

А вам только из Фарсика звонят, из других банков где у вас депозиты были не звонят? Это нормальная рабочая практика всех банков


..скажу по секрету- из других банков не звонят.. :(
abc111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:57

інші банки СМС-ками закидають :)
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greenozon
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