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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:10
octopus написав: бульбик написав:
Напоминаю, что до 01 июня они должны влить 458 млн.
До первого июня или в июне?
До 1 июня 488 млн грн, остаток до 1 августа
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бульбик
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Додано: Чет 24 тра, 2018 20:58
бульбик написав: octopus написав: бульбик написав:
Напоминаю, что до 01 июня они должны влить 458 млн.
До первого июня или в июне?
До 1 июня 488 млн грн, остаток до 1 августа
...безнадёга видимо..., Обзванивают бывших депошников и просят занести медяков на особых условиях....
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abc111
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Додано: Чет 24 тра, 2018 22:05
Вкладчик1234 написав:
Придумали бы что-то поинтереснее - народ бы потянулся.
Ни ума, ни фантазии
А что вам конкретно не нравятся по условиям этого депозита? лучшие условия на рынке, 5% за вычетом налога, на 5-й день. Его реально выплачивают. По первым сделкам, да была задержка на 1-2, потому что все ручками начисляют, это же Фарсик не Приват. Но уже все ок.
А вот то что нужно докапитализироваться да, проведут думаю. Деньги у низ на счетах, 16 лямов у.е. Да и отделения все кредитуют вовсю. Если бы кранты, зачем кредиты выдавать?
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Sinbad777
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Додано: Чет 24 тра, 2018 22:07
abc111 написав:
...безнадёга видимо..., Обзванивают бывших депошников и просят занести медяков на особых условиях....
А вам только из Фарсика звонят, из других банков где у вас депозиты были не звонят? Это нормальная рабочая практика всех банков
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Sinbad777
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 05:58
Платина и траст тоже до последнего кредитовали так что не показатель.
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alex_b
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 06:25
alex_b написав:
Платина и траст тоже до последнего кредитовали так что не показатель.
Кошеленко тоже работал в Трасте и шо??
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:34
Sinbad777 написав: abc111 написав:
...безнадёга видимо..., Обзванивают бывших депошников и просят занести медяков на особых условиях....
А вам только из Фарсика звонят, из других банков где у вас депозиты были не звонят? Это нормальная рабочая практика всех банков
..скажу по секрету- из других банков не звонят..
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abc111
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:57
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greenozon
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П'ят 25 тра, 2018 13:22
justit
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