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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3080308130823083

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 400
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 400
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 11:54

  Sinica написав:На всякий случай уточню. Гарантированы ли ФГВФО деньги карточных счетах продуктов Дебетова картка «Депозитка» (неіменна) и Авторська картка Gold MAX?

по закону - все деньги(до двухсот), на любых счётах физ лиц гарантируются фгвл
Востаннє редагувалось Stringer в Суб 26 тра, 2018 11:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 11:54

  Sinica написав:Гарантированы ли ФГВФО деньги карточных счетах продуктов Дебетова картка «Депозитка» (неіменна) и Авторська картка Gold MAX?

Да. Но задержка выплаты до 60 дней по картсчетам может быть.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 11:55

  BBC написав:
  Sinica написав:Гарантированы ли ФГВФО деньги карточных счетах продуктов Дебетова картка «Депозитка» (неіменна) и Авторська картка Gold MAX?

Да. Но задержка выплаты до 60 дней по картсчетам может быть.

потому что вашим вороватым покровителям из фонда грабування плевать на закон
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 11:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

  BBC написав:Но задержка выплаты до 60 дней по картсчетам может быть.
Это не такая уж и большая проблема, учитывая, что банку ещё с прошлой осени хоронят, а она (пока) так и не утонула :)
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 11:59

  Stringer написав:
  BBC написав:
  Sinica написав:Гарантированы ли ФГВФО деньги карточных счетах продуктов Дебетова картка «Депозитка» (неіменна) и Авторська картка Gold MAX?

Да. Но задержка выплаты до 60 дней по картсчетам может быть.

потому что вашим вороватым покровителям из фонда грабування плевать на закон

Нет, они действуют согласно Закона, Сберсчет(2620) выплачивать будут быстрее чем картсчета (2625) по которым будут ждать окончательный клирринг с МПС.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 12:01

  Sinica написав:Это не такая уж и большая проблема, учитывая, что банку ещё с прошлой осени хоронят, а она (пока) так и не утонула :)

Я вообще не вижу проблем ни в одном банке при суммах до 200 кгрн в эквиваленте.
Главная проблема - эта сумма уже давно не повышалась.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 12:51

  BBC написав:
  Stringer написав:
  BBC написав:Да. Но задержка выплаты до 60 дней по картсчетам может быть.

потому что вашим вороватым покровителям из фонда грабування плевать на закон

Нет, они действуют согласно Закона, Сберсчет(2620) выплачивать будут быстрее чем картсчета (2625) по которым будут ждать окончательный клирринг с МПС.

Может и статью назовёте?
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 12:56

Stringer

это написано в нормативных актах Фонда написано ...

но впринципи тут есть элемент логики ... т.к. по картсчетам может прийти реверсейл или подтвердится операция, которая зависла в холде
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