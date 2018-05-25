Додано: Суб 26 тра, 2018 12:56

Stringer



это написано в нормативных актах Фонда написано ...



но впринципи тут есть элемент логики ... т.к. по картсчетам может прийти реверсейл или подтвердится операция, которая зависла в холде

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