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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3081308230833084

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 400
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 400
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 14:10

  lubopytnaya написав:
  BBC написав:Да. Но задержка выплаты до 60 дней по картсчетам может быть.

Да Вы оптимист!
По карточным счетам Богуслава ждем выплату уже семь месяцев.
Там уже и с третьей очередью практически покончено, а картовладельцам так ничего и не выплатили до сих пор.

Он не оптимист - просто топит за фонд по каким то причинам...может кто из родственников там грабит
Stringer
 
Повідомлень: 7593
З нами з: 23.01.13
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  #<1 ... 3081308230833084
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