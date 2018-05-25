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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 тра, 2018 14:10
lubopytnaya написав: BBC написав:
Да. Но задержка выплаты до 60 дней по картсчетам может быть.
Да Вы оптимист!
По карточным счетам Богуслава ждем выплату уже семь месяцев.
Там уже и с третьей очередью практически покончено, а картовладельцам так ничего и не выплатили до сих пор.
Он не оптимист - просто топит за фонд по каким то причинам...может кто из родственников там грабит
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П'ят 25 тра, 2018 13:22
justit