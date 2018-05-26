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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 тра, 2018 14:10
lubopytnaya написав: BBC написав:
Да. Но задержка выплаты до 60 дней по картсчетам может быть.
Да Вы оптимист!
По карточным счетам Богуслава ждем выплату уже семь месяцев.
Там уже и с третьей очередью практически покончено, а картовладельцам так ничего и не выплатили до сих пор.
Он не оптимист - просто топит за фонд по каким то причинам...может кто из родственников там грабит
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Додано: Суб 26 тра, 2018 16:52
BBC написав: Sinica написав:
Гарантированы ли ФГВФО деньги карточных счетах продуктов Дебетова картка «Депозитка
» (неіменна) и Авторська картка Gold MAX
?
Да. Но задержка выплаты до 60 дней по картсчетам может быть.
Задержка может быть до 6 мес.
Если уважаемый захочет, то и год.
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guntherhouse777
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Додано: Суб 26 тра, 2018 17:07
guntherhouse777 написав:
Задержка может быть до 6 мес.
Если уважаемый захочет, то и год
вот вот , если захочет, по 2620 от Михи получил в под конец 2017 (однако перевели их ранее на несколько мес, просто надоело ходить в банк агент и чувствовать себя попрошайкой,благо сумма была совсем маленькая), при том что не было никаких доверительных управлений, только обычные депо, гарантированных фондом.А если не захотел бы уважаемый, то закона никакого нет, и ниче не объяснишь, по тел предлагали обращаться письменно на имя юпи.
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Додано: Суб 26 тра, 2018 23:16
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