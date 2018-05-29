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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3082308330843085>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 400
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 400
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 14:10

  lubopytnaya написав:
  BBC написав:Да. Но задержка выплаты до 60 дней по картсчетам может быть.

Да Вы оптимист!
По карточным счетам Богуслава ждем выплату уже семь месяцев.
Там уже и с третьей очередью практически покончено, а картовладельцам так ничего и не выплатили до сих пор.

Он не оптимист - просто топит за фонд по каким то причинам...может кто из родственников там грабит
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 16:52

  BBC написав:
  Sinica написав:Гарантированы ли ФГВФО деньги карточных счетах продуктов Дебетова картка «Депозитка» (неіменна) и Авторська картка Gold MAX?

Да. Но задержка выплаты до 60 дней по картсчетам может быть.

Задержка может быть до 6 мес.
Если уважаемый захочет, то и год.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 17:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

  guntherhouse777 написав:Задержка может быть до 6 мес.
Если уважаемый захочет, то и год

вот вот , если захочет, по 2620 от Михи получил в под конец 2017 (однако перевели их ранее на несколько мес, просто надоело ходить в банк агент и чувствовать себя попрошайкой,благо сумма была совсем маленькая), при том что не было никаких доверительных управлений, только обычные депо, гарантированных фондом.А если не захотел бы уважаемый, то закона никакого нет, и ниче не объяснишь, по тел предлагали обращаться письменно на имя юпи.
vill
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 23:16

  Stringer написав:потому что вашим вороватым покровителям из фонда грабування плевать на закон


  BBC написав:Нет, они действуют согласно Закона,


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
V2
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 15:26

V2

ну BBC как-то стал поклонником ворушиленцев :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 15:29

  V2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  v57 написав:игра в таинственномть видать заразна.
нормально написать нельзя?

Покращення відмінили...через пару днів списали в овер. :(


Не виплатили відсотки авансом?

Ні...це інше.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:20

viber

Доброго дня.
Інформуємо, що відтепер тобі нараховуються 10% річних на власні кошти, а поповнення картки в терміналі EasyPay становить 5грн. за одне поповнення.
Змінюємося на краще!
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:29

  BBC написав:Доброго дня.
Інформуємо, що відтепер тобі нараховуються 10% річних на власні кошти, а поповнення картки в терміналі EasyPay становить 5грн. за одне поповнення.
Змінюємося на краще!

Це Ви про що?
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BBC
А СМС зажали... Так бы и не узнал, впрочем, всё равно не пользуюсь :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 18:26

  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:Доброго дня.
Інформуємо, що відтепер тобі нараховуються 10% річних на власні кошти, а поповнення картки в терміналі EasyPay становить 5грн. за одне поповнення.
Змінюємося на краще!

Це Ви про що?

Пополнение дебетной ИЗИ-ФОРВАРД стало платным 5 грн, но ввели 10 % на остаток.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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