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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3082308330843085

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 400
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 400
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 18:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

Най спить далі, пока хоч це халявно ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн для ФорвардБанк Z7AJ4UU +100грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 18:59

  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:Доброго дня.
Інформуємо, що відтепер тобі нараховуються 10% річних на власні кошти, а поповнення картки в терміналі EasyPay становить 5грн. за одне поповнення.
Змінюємося на краще!

Це Ви про що?


http://blog.easypay.ua/uk/aktsiya-dodatkovi-vidsotki-kartki-easypay-forward/

А тут 5% кэшбека
http://blog.easypay.ua/uk/aktsiya-kalendar-cash-back-povertayemo-5-za-pokupki-kartkoyu-easypay/

Самое смешное акция началась 21.05, а условия по ней с 1.04
Рукожопы.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 19:27

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:Доброго дня.
Інформуємо, що відтепер тобі нараховуються 10% річних на власні кошти, а поповнення картки в терміналі EasyPay становить 5грн. за одне поповнення.
Змінюємося на краще!

Це Ви про що?

Пополнение дебетной ИЗИ-ФОРВАРД стало платным 5 грн, но ввели 10 % на остаток.

с 1.6.18, в т.ч. для кредитки
Bosstone
 
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