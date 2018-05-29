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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 тра, 2018 18:50
Най спить далі, пока хоч це халявно
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн для ФорвардБанк Z7AJ4UU +100грн
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chipmunk
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Додано: Вів 29 тра, 2018 18:59
http://blog.easypay.ua/uk/aktsiya-dodatkovi-vidsotki-kartki-easypay-forward/
Квесторе_поверніться написав: BBC написав:
Доброго дня.
Інформуємо, що відтепер тобі нараховуються 10% річних на власні кошти, а поповнення картки в терміналі EasyPay становить 5грн. за одне поповнення.
Змінюємося на краще!
Це Ви про що?
А тут 5% кэшбекаhttp://blog.easypay.ua/uk/aktsiya-kalendar-cash-back-povertayemo-5-za-pokupki-kartkoyu-easypay/
Самое смешное акция началась 21.05, а условия по ней с 1.04
Рукожопы.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Вів 29 тра, 2018 19:27
BBC написав: Квесторе_поверніться написав: BBC написав:
Доброго дня.
Інформуємо, що відтепер тобі нараховуються 10% річних на власні кошти, а поповнення картки в терміналі EasyPay становить 5грн. за одне поповнення.
Змінюємося на краще!
Це Ви про що?
Пополнение дебетной ИЗИ-ФОРВАРД стало платным 5 грн, но ввели 10 % на остаток.
с 1.6.18, в т.ч. для кредитки
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Bosstone
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Додано: Вів 29 тра, 2018 20:20
Фантом написав:
Самое смешное акция началась 21.05, а условия по ней с 1.04
Рукожопы.
Дело в том наверное, что кеш бек по картам Форварда начался с апреля, а изи пейцовці выложили эту новость только сейчас или присоединились к акции только сейчас.
Ну это все мелочи, что там с докапитализацией? Волнуюсь или решили прям в день защиты вкладчиков
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Sinbad777
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Додано: Вів 29 тра, 2018 20:29
BBC написав: Квесторе_поверніться написав: BBC написав:
поповнення картки в терміналі EasyPay становить 5грн. за одне поповнення
Це Ви про що?
Пополнение дебетной ИЗИ-ФОРВАРД стало платным 5 грн
На терминалах Изи свет клином не сошелся
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mustbe
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Додано: Сер 30 тра, 2018 13:28
При существующем лимите одного пополнения 4999 грн. введение 5 грн за 1 пополнение эквивалентно комиссии >=0.1%
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Wolfenstein
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Додано: Сер 30 тра, 2018 13:37
Wolfenstein написав:
При существующем лимите одного пополнения 4999 грн. введение 5 грн за 1 пополнение эквивалентно комиссии >=0.1%
Через банкомат Фарса поповнення без комісії?
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Квесторе_поверніться
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