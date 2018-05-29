RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3082308330843085

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 400
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 400
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 18:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

Най спить далі, пока хоч це халявно ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн для ФорвардБанк Z7AJ4UU +100грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7864
З нами з: 15.04.09
Подякував: 369 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 18:59

  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:Доброго дня.
Інформуємо, що відтепер тобі нараховуються 10% річних на власні кошти, а поповнення картки в терміналі EasyPay становить 5грн. за одне поповнення.
Змінюємося на краще!

Це Ви про що?


http://blog.easypay.ua/uk/aktsiya-dodatkovi-vidsotki-kartki-easypay-forward/

А тут 5% кэшбека
http://blog.easypay.ua/uk/aktsiya-kalendar-cash-back-povertayemo-5-za-pokupki-kartkoyu-easypay/

Самое смешное акция началась 21.05, а условия по ней с 1.04
Рукожопы.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1014
З нами з: 18.05.16
Подякував: 138 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 19:27

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:Доброго дня.
Інформуємо, що відтепер тобі нараховуються 10% річних на власні кошти, а поповнення картки в терміналі EasyPay становить 5грн. за одне поповнення.
Змінюємося на краще!

Це Ви про що?

Пополнение дебетной ИЗИ-ФОРВАРД стало платным 5 грн, но ввели 10 % на остаток.

с 1.6.18, в т.ч. для кредитки
Bosstone
 
Повідомлень: 667
З нами з: 21.04.10
Подякував: 528 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Фантом написав:Самое смешное акция началась 21.05, а условия по ней с 1.04
Рукожопы.


Дело в том наверное, что кеш бек по картам Форварда начался с апреля, а изи пейцовці выложили эту новость только сейчас или присоединились к акции только сейчас.

Ну это все мелочи, что там с докапитализацией? Волнуюсь или решили прям в день защиты вкладчиков :-)
Sinbad777
 
Повідомлень: 25
З нами з: 09.05.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:29

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:поповнення картки в терміналі EasyPay становить 5грн. за одне поповнення

Це Ви про що?

Пополнение дебетной ИЗИ-ФОРВАРД стало платным 5 грн

На терминалах Изи свет клином не сошелся
mustbe
 
Повідомлень: 501
З нами з: 27.12.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

При существующем лимите одного пополнения 4999 грн. введение 5 грн за 1 пополнение эквивалентно комиссии >=0.1%
Wolfenstein
 
Повідомлень: 156
З нами з: 28.11.13
Подякував: 348 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:37

  Wolfenstein написав:При существующем лимите одного пополнения 4999 грн. введение 5 грн за 1 пополнение эквивалентно комиссии >=0.1%

Через банкомат Фарса поповнення без комісії?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24636
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:41

Support BForward все, приехали? Переводы и платежи в иб не работают. При переводе, все как всегда, приходит смс с кодом подтверждения, есть окошко для ввода, а после ввода ошибка, что сервис смс подтверждений заблокирован. Чините. Утром все работало.Зображення
panatar.com
unlock
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2648
З нами з: 14.06.12
Подякував: 505 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:17

  unlock написав:Support BForward все, приехали? Переводы и платежи в иб не работают. При переводе, все как всегда, приходит смс с кодом подтверждения, есть окошко для ввода, а после ввода ошибка, что сервис смс подтверждений заблокирован. Чините. Утром все работало.Зображення


Добрый день, unlock!
От имени Банка приносим извинения за временные неудобства. Решением вопроса занимается технический отдел.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2535
З нами з: 24.09.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:47

С карты сегодня снял
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3228
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3082308330843085
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alibob, Asdушный, asp, melkh, vollena71, Кочевник і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5651, 5652, 5653
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
56528 7265652
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 тра, 2018 16:00
Vorlon
БМ БАНК 1 ... 492, 493, 494
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
4935 791418
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 тра, 2018 15:36
lubopytnaya
Банк Альянс 1 ... 16, 17, 18
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
174 23935
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 тра, 2018 13:41
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56529)
30.05.2018 17:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.