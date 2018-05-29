Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 тра, 2018 18:50
Най спить далі, пока хоч це халявно
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Вів 29 тра, 2018 18:59
Квесторе_поверніться написав: BBC написав:
Доброго дня.
Інформуємо, що відтепер тобі нараховуються 10% річних на власні кошти, а поповнення картки в терміналі EasyPay становить 5грн. за одне поповнення.
Змінюємося на краще!
Це Ви про що?
http://blog.easypay.ua/uk/aktsiya-dodatkovi-vidsotki-kartki-easypay-forward/
А тут 5% кэшбека
http://blog.easypay.ua/uk/aktsiya-kalendar-cash-back-povertayemo-5-za-pokupki-kartkoyu-easypay/
Самое смешное акция началась 21.05, а условия по ней с 1.04
Рукожопы.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Вів 29 тра, 2018 19:27
BBC написав: Квесторе_поверніться написав: BBC написав:
Доброго дня.
Інформуємо, що відтепер тобі нараховуються 10% річних на власні кошти, а поповнення картки в терміналі EasyPay становить 5грн. за одне поповнення.
Змінюємося на краще!
Це Ви про що?
Пополнение дебетной ИЗИ-ФОРВАРД стало платным 5 грн, но ввели 10 % на остаток.
с 1.6.18, в т.ч. для кредитки
Bosstone
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Додано: Вів 29 тра, 2018 20:20
Фантом написав:
Самое смешное акция началась 21.05, а условия по ней с 1.04
Рукожопы.
Дело в том наверное, что кеш бек по картам Форварда начался с апреля, а изи пейцовці выложили эту новость только сейчас или присоединились к акции только сейчас.
Ну это все мелочи, что там с докапитализацией? Волнуюсь или решили прям в день защиты вкладчиков
Sinbad777
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Додано: Вів 29 тра, 2018 20:29
BBC написав: Квесторе_поверніться написав: BBC написав:
поповнення картки в терміналі EasyPay становить 5грн. за одне поповнення
Це Ви про що?
Пополнение дебетной ИЗИ-ФОРВАРД стало платным 5 грн
На терминалах Изи свет клином не сошелся
mustbe
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Додано: Сер 30 тра, 2018 13:28
При существующем лимите одного пополнения 4999 грн. введение 5 грн за 1 пополнение эквивалентно комиссии >=0.1%
Wolfenstein
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Додано: Сер 30 тра, 2018 13:37
Wolfenstein написав:
При существующем лимите одного пополнения 4999 грн. введение 5 грн за 1 пополнение эквивалентно комиссии >=0.1%
Через банкомат Фарса поповнення без комісії?
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 30 тра, 2018 14:41
Support BForward
все, приехали? Переводы и платежи в иб не работают. При переводе, все как всегда, приходит смс с кодом подтверждения, есть окошко для ввода, а после ввода ошибка, что сервис смс подтверждений заблокирован. Чините. Утром все работало.
panatar.com
unlock
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Додано: Сер 30 тра, 2018 15:17
unlock написав: Support BForward
все, приехали? Переводы и платежи в иб не работают. При переводе, все как всегда, приходит смс с кодом подтверждения, есть окошко для ввода, а после ввода ошибка, что сервис смс подтверждений заблокирован. Чините. Утром все работало.
Добрый день, unlock!
От имени Банка приносим извинения за временные неудобства. Решением вопроса занимается технический отдел.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Представник банку
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Додано: Сер 30 тра, 2018 15:47
С карты сегодня снял
guntherhouse777
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