Форвард остается в лидерах нарушений
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 тра, 2018 16:19
бульбик
Форвард остается в лидерах нарушений
Додано: Сер 30 тра, 2018 16:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Сер 30 тра, 2018 16:22
Додано: Сер 30 тра, 2018 16:41
Re: Форвард Банк Forward Bank
Красиві гравхфіки )))
Додано: Сер 30 тра, 2018 16:48
Уважаемые коллеги!
Норматив по капиталу будет приведен в полное соответствие в третьем квартале. Увеличение капитала состоится в размере 663 020 000,00 грн.
Отмечу, что Банк выполняет все требования по ликвидности. Напоминаем, что показатели ликвидности указывают на то, насколько банк способен выполнять свои обязательства перед клиентами. на 29.05.2018: коэффициент мгновенной ликвидности (H4) составил 146,84 %, при нормативном значении — не менее 30%. Показатель мгновенной ликвидности показывает способность банка обеспечить своевременное выполнение своих денежных обязательств за счет высоколиквидных активов (денежных средств в кассе и на корреспондентских счетах). Чем выше данный показатель, тем более устойчивый банк. Коэффициент краткосрочной ликвидности (Н6) составил 64,52 %, при нормативном значении — не менее 60%; коэффициент текущей ликвидности (H5) составил 80,95 %, при норме — не менее 40%.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Сер 30 тра, 2018 16:52
Знайшли де можна намалювати ріст.
Хоча по депо останні місяці віддтік грошенят (виносять валюту в основному).
А 85,9 млн кредитів готівкою - малувато буде.
Ось так і здобутки можна розкритикувати.
Правда з ліквідністю все Ок.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Сер 30 тра, 2018 16:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 тра, 2018 16:53
Востаннє редагувалось Support BForward в Сер 30 тра, 2018 16:55, всього редагувалось 1 раз.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Сер 30 тра, 2018 16:55
Додано: Сер 30 тра, 2018 16:57
Коллега, ваш банк давал график, согласно которому до 1 июня в банк должны были влить 488 млн грн, остаток до 1 августа. Прошу вас прокомментировать поступили ли указанные средства. 1 июня послезавтра.
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