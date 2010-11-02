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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3084308530863087>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 400
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 400
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:19

бульбик

Форвард остается в лидерах нарушений :twisted:
https://finclub.net/news/nbu-obnovil-sp ... tivov.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Через банкомат Фарса поповнення без комісії?

з 01.06.2018 змінюється тариф поповнення картки в терміналі EasyPay
Wolfenstein
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:22

http://www.forward-bank.com/press-cente ... 0605_4.pdf
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

Красиві гравхфіки )))
babka_v_kedax
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:48

  vkladchiik написав:бульбик

Форвард остается в лидерах нарушений :twisted:
https://finclub.net/news/nbu-obnovil-sp ... tivov.html


Уважаемые коллеги!
Норматив по капиталу будет приведен в полное соответствие в третьем квартале. Увеличение капитала состоится в размере 663 020 000,00 грн.
Отмечу, что Банк выполняет все требования по ликвидности. Напоминаем, что показатели ликвидности указывают на то, насколько банк способен выполнять свои обязательства перед клиентами. на 29.05.2018: коэффициент мгновенной ликвидности (H4) составил 146,84 %, при нормативном значении — не менее 30%. Показатель мгновенной ликвидности показывает способность банка обеспечить своевременное выполнение своих денежных обязательств за счет высоколиквидных активов (денежных средств в кассе и на корреспондентских счетах). Чем выше данный показатель, тем более устойчивый банк. Коэффициент краткосрочной ликвидности (Н6) составил 64,52 %, при нормативном значении — не менее 60%; коэффициент текущей ликвидности (H5) составил 80,95 %, при норме — не менее 40%.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:52

  babka_v_kedax написав:Красиві гравхфіки )))

Знайшли де можна намалювати ріст.
Хоча по депо останні місяці віддтік грошенят (виносять валюту в основному).
А 85,9 млн кредитів готівкою - малувато буде.
Ось так і здобутки можна розкритикувати. :(
Правда з ліквідністю все Ок.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Сер 30 тра, 2018 16:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:53

  babka_v_kedax написав:Красиві гравхфіки )))


babka_v_kedax, дякуємо. Ми старались)))
Востаннє редагувалось Support BForward в Сер 30 тра, 2018 16:55, всього редагувалось 1 раз.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:55

  Support BForward написав:
  babka_v_kedax написав:Красиві гравхфіки )))


babka_v_kedax, дякуємо. Ми старались:wink:

Графіки не сподобались.
Краще було графіки ліквідності намалювати.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:57

  Support BForward написав:
  vkladchiik написав:бульбик

Форвард остается в лидерах нарушений :twisted:
https://finclub.net/news/nbu-obnovil-sp ... tivov.html


Уважаемые коллеги!
Норматив по капиталу будет приведен в полное соответствие в третьем квартале. Увеличение капитала состоится в размере 663 020 000,00 грн.
Отмечу, что Банк выполняет все требования по ликвидности. Напоминаем, что показатели ликвидности указывают на то, насколько банк способен выполнять свои обязательства перед клиентами. на 29.05.2018: коэффициент мгновенной ликвидности (H4) составил 146,84 %, при нормативном значении — не менее 30%. Показатель мгновенной ликвидности показывает способность банка обеспечить своевременное выполнение своих денежных обязательств за счет высоколиквидных активов (денежных средств в кассе и на корреспондентских счетах). Чем выше данный показатель, тем более устойчивый банк. Коэффициент краткосрочной ликвидности (Н6) составил 64,52 %, при нормативном значении — не менее 60%; коэффициент текущей ликвидности (H5) составил 80,95 %, при норме — не менее 40%.


Коллега, ваш банк давал график, согласно которому до 1 июня в банк должны были влить 488 млн грн, остаток до 1 августа. Прошу вас прокомментировать поступили ли указанные средства. 1 июня послезавтра.
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 17:41

  бульбик написав:
  Support BForward написав:
  vkladchiik написав:бульбик

Форвард остается в лидерах нарушений :twisted:
https://finclub.net/news/nbu-obnovil-sp ... tivov.html


Уважаемые коллеги!
Норматив по капиталу будет приведен в полное соответствие в третьем квартале. Увеличение капитала состоится в размере 663 020 000,00 грн.
Отмечу, что Банк выполняет все требования по ликвидности. Напоминаем, что показатели ликвидности указывают на то, насколько банк способен выполнять свои обязательства перед клиентами. на 29.05.2018: коэффициент мгновенной ликвидности (H4) составил 146,84 %, при нормативном значении — не менее 30%. Показатель мгновенной ликвидности показывает способность банка обеспечить своевременное выполнение своих денежных обязательств за счет высоколиквидных активов (денежных средств в кассе и на корреспондентских счетах). Чем выше данный показатель, тем более устойчивый банк. Коэффициент краткосрочной ликвидности (Н6) составил 64,52 %, при нормативном значении — не менее 60%; коэффициент текущей ликвидности (H5) составил 80,95 %, при норме — не менее 40%.


Коллега, ваш банк давал график, согласно которому до 1 июня в банк должны были влить 488 млн грн, остаток до 1 августа. Прошу вас прокомментировать поступили ли указанные средства. 1 июня послезавтра.


В настоящее время банк реализует  все необходимые действия по увеличению уставного капитала согласно утвержденной процедуре и  в соответствии с действующим законодательством Украины. Увеличение капитала состоится в размере 663 020 000,00 грн до 01 августа 2018 года, о чем будет сообщено дополнительно.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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