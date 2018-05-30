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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 тра, 2018 18:38
Согласно утвержденному плану капитализации, увеличение будет проведено в два этапа. На первом этапе, который планируется завершить до 1 июня 2018 года, уставный капитал будет увеличен на 488 млн грн путем дополнительной эмиссии акций. На втором этапе, который планируется завершить до 1 августа 2018 года, – на 175 млн грн", – сказано в сообщении.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 05:13
....ещё можно успеть запрыгнуть в последний вагон....
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Додано: Чет 31 тра, 2018 06:06
Support BForward
В общих чертах картина ясна. Вместо денег, которые сам же банк обещал вложить согласно им же утвержденному плану, вкладываются пустые обещания. Естественно, регулятор всё это видит. Вопрос в готовности регулятора закрыть эту банку и принять на себя 1,5 млрд выплат. Так что картина как и предполагалась ещё более нерадужная!
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бульбик
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Додано: Чет 31 тра, 2018 06:21
бульбик написав:Support BForward
В общих чертах картина ясна. Вместо денег, которые сам же банк обещал вложить согласно им же утвержденному плану, вкладываются пустые обещания. Естественно, регулятор всё это видит. Вопрос в готовности регулятора закрыть эту банку и принять на себя 1,5 млрд выплат. Так что картина как и предполагалась ещё более нерадужная!
первое июня,как раз пятница!
никому не верю
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